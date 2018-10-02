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Почувствуй ветер 2018 - 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Почувствуй ветер
Киноафиша Сериалы Почувствуй ветер Сезоны Сезон 1

Kaze ga Tsuyoku Fuiteiru
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 23
Продолжительность сезона 11 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Почувствуй ветер»

В 1 сезоне сериала «Почувствуй ветер» бывший успешный атлет из старшей школы подвергается преследованию за кражу еды. Ему на помощь приходит другой студент по имени Кансей Хайдзи, который тоже раньше занимался большим спортом, но оставил занятия. Хайдзи убеждает Какэру вернуться в атлетику и поселиться вместе с ним в старой квартире «Чикусейсоу», где они объединятся с другими ребятами, чтобы принять участие в марафоне Хаконэ Экиден, одном из самых известных университетских забегов в Японии. Спустя некоторое время Какеру становится известно, что все ребята из команды, кроме Хайдзи и его самого, новички в этом виде спорта.

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Почувствуй ветер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
10-й человек The 10th Man
Сезон 1 Серия 1
2 октября 2018
Прибытие огров The Ogre`s Arrival
Сезон 1 Серия 2
9 октября 2018
Один цветок A Single Flower
Сезон 1 Серия 3
16 октября 2018
Тени, которые не исчезают Shadows That Don`t Fade
Сезон 1 Серия 4
23 октября 2018
Не избранные The Ones Not Chosen
Сезон 1 Серия 5
30 октября 2018
Новая одежда императора The Emperor's New Clothes
Сезон 1 Серия 6
6 ноября 2018
Держи свои клыки на вершине Bear Your Fangs at the Summit
Сезон 1 Серия 7
13 ноября 2018
Опасный персонаж Dangerous character
Сезон 1 Серия 8
20 ноября 2018
Несоответствующие бегуны Mismatched Runners
Сезон 1 Серия 9
27 ноября 2018
Наша скорость Our Speed
Сезон 1 Серия 10
4 декабря 2018
Переполненные капли Overflowing Drops
Сезон 1 Серия 11
11 декабря 2018
Летний розыгрыш Summer Prank
Сезон 1 Серия 12
8 января 2019
А потом начать бегать And Then Start Running
Сезон 1 Серия 13
15 января 2019
Ты не одинок You're not alone
Сезон 1 Серия 14
22 января 2019
Место судьбы Place of Destiny
Сезон 1 Серия 15
29 января 2019
Мечты и реальность Dreams and Reality
Сезон 1 Серия 16
5 февраля 2019
В поисках ответа Searching for the Answer
Сезон 1 Серия 17
12 февраля 2019
А потом, утро And Then, Morning
Сезон 1 Серия 18
19 февраля 2019
Момент освобождения The Moment of Release
Сезон 1 Серия 19
26 февраля 2019
Даже если я сломаюсь Even if I Break
Сезон 1 Серия 20
5 марта 2019
Прощай, прекрасный мир Goodbye, Beautiful World
Сезон 1 Серия 21
12 марта 2019
Примите свое одиночество Embrace Your Loneliness
Сезон 1 Серия 22
19 марта 2019
На ветру In the Wind
Сезон 1 Серия 23
26 марта 2019
График выхода всех сериалов
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