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Великолепное шоу 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Великолепное шоу
Киноафиша Сериалы Великолепное шоу Сезоны Сезон 1

Widaehan Show 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 августа 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 16
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Великолепное шоу»

В 1 сезоне сериала «Великолепное шоу» бывший депутат Ви Дэ-хан собирается в очередной раз принять участие в выборах. В то время, когда герою нужно заниматься предвыборной кампанией, он узнает, что у него есть восемнадцатилетняя дочь. Ви Дэ-хан знакомится с девушкой и узнает, что ее мать умерла, попав в автомобильную аварию со смертельным исходом. Отныне незадачливому политику предстоит взять на себя заботу о ней, двух ее младших братьях и сестричке. Политик собирается использовать новую семью в личных целях и устроить настоящее шоу, сделав ставку на образ примерного отца и семьянина.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Великолепное шоу» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
26 августа 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
27 августа 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
2 сентября 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
3 сентября 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
9 сентября 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
10 сентября 2019
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
16 сентября 2019
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
17 сентября 2019
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
23 сентября 2019
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
24 сентября 2019
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
30 сентября 2019
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
1 октября 2019
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
7 октября 2019
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
8 октября 2019
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
14 октября 2019
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
15 октября 2019
График выхода всех сериалов
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