Кто есть кто в дораме «Слабый герой»? Си Ын главный персонаж, но и эти герои важны

Южнокорейский сериал «Слабый герой» по манхве Сок Ким Чжина ― не про дружбу и школьные улыбки. Здесь каждый день начинается с выживания, конфликты решаются кулаками, а каждая победа оставляет шрамы.

В центре истории — Ён Си Ын. С виду тихий ботаник, на деле — стратег с холодной головой и извращенной логикой. Он не самый сильный, зато самый умный: придумывает нестандартные способы поставить противников на место и использует их слабости против них же.

Но однажды его жизнь меняется, когда рядом появляется Сухо Ан — парень с характером бойца ММА. Он становится другом и учителем Си Ына, но после жестокого группового нападения впадает в кому, и это запускает цепочку событий, в которых нет правых и виноватых.

Главные герои

Си Ын Ён — мозг и главный герой. Комбинирует оружие из подручных предметов и находит поведенческие изъяны оппонентов. Эмоции — под замком, расчёт — на максимум. Родители в разводе, дистанция с обоими.

Сухо Ан — база ММА, честно дерется, нулевая терпимость к задирам. После группового нападения — кома.

Бомсок О — приёмный сын депутата. Обида → зависть → союз с натуральными сволочами. Классический кейс: жертва, ставшая злодеем.

Джунтэ Со — забитый одноклассник, который пришёл за инструкцией «как перестать быть подстилкой» и остался в лагере Си Ына.

Первая волна антагонистов

Ёнбин Чон — школьный пахан начального уровня. Пока не получил в лоб от Сухо — верил в собственную непобедимость.

Джончан Ли — шестёрка Ёнбина, позже — из фальш-дружков Бомсока.

Хёман Чхве — пытался зайти в «Альянс» кражей телефонов. Отфутболен — пошёл в силовую оппозицию.

Богачи со связями

Бэкджин На — друг детства Паку, который решил играть по-взрослому: собрал Альянс школьников, отмывал деньги для взрослых банд через Чанхи. Интеллект + жесткость, но без тормозов.

Сонджэ Кым — правая рука Бэкджина, прямой наследник кресла в «Альянсе». Менеджер-исполнитель.

Чанхи Чхве — внешний заказчик. Глава ОПГ, ставивший Бэкджина на кассу в бильярдном клубе.

Гильсу Ким — чистый хищник. Банда малолеток + азартное приложение для вымогательства.

Уён Кан — молодой боец ММА, проигравший Сухо и затаивший обиды.

Паку и его команда

Хумин Пак (Паку) — бывший товарищ Бэкджина, отказался от «Альянса». Иногда выносит злодеем по школам сам.

Хёнтак Го (Котак) — экс-тхэквондист, травма поставила точку в спорте. В жизни — щит Паку, держит удар и слово.

Аутсайдеры

Ёни — бездомная, с которой сблизился Си Ын. У Сухо пожила — увидела, что «семья» может быть нормальной.

Сокдэ Ён — двоюродный брат Ёнбина, лидер шайки, где крутится Ёни.

Взрослые

Отец Бомсока — депутат-изверг. «Воспитывает» сына клюшкой для гольфа. Репутация важнее ребёнка.

Мать Си Ына — преподаватель математики, вечно на работе. Общается с сыном через записи лекций.

Отец Си Ына — национальный тренер по дзюдо. Дома — редкий гость. Пытается «запретить» друзей, не зная сына.

Психотерапевт — единственный взрослый, кто работает по существу и помогает главному герою.

«Слабый герой» — учебник по насилию как экосистеме. Это дорама о выживании школьников в жестоком мире посредством силы и хитрости. Силы нет, зато ума много: 3 дорамы, похожих на хитовую «Слабый герой» — про школу, издевательства и борьбу.