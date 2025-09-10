Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Догнать и перегнать: 3 сезон «Слабого героя» настигла та же беда, что и «Алису в пограничье» от Netflix — но не спешите хоронить Си Ына

Догнать и перегнать: 3 сезон «Слабого героя» настигла та же беда, что и «Алису в пограничье» от Netflix — но не спешите хоронить Си Ына

10 сентября 2025 13:54
Догнать и перегнать: 3 сезон «Слабого героя» настигла та же беда, что и «Алису в пограничье» от Netflix — но не спешите хоронить Си Ына

У дорамы есть шанс вновь стать великой.

Поклонники дорамы «Слабый герой» с финала второго сезона в подвешенном состоянии: сериал догнал и перегнал манхву, завершив ее основную сюжетную арку, но заключительные сцены однозначно намекают на продолжение.

Да, третий сезон еще не подтвержден официально, но материала для него более чем достаточно — просто он будет полностью оригинальным, как в случае с хитовой «Алисой в Пограничье».

Догнать и перегнать: 3 сезон «Слабого героя» настигла та же беда, что и «Алису в пограничье» от Netflix — но не спешите хоронить Си Ына

Что уже адаптировано и куда двигаться дальше

Первые два сезона охватили практически всю основную историю манхвы. Финал второго сезона приведен в соответствие с вебтуном: главная битва с Бэкджином завершена, Си Ын одержал победу. Однако в сцене после титров подстелили соломки:

  • Судьба Бэкджина — раскрывается, что он мертв. Главарь банды Чои предлагает Сонджэ возглавить «Союз» вместо него, намекая на убийство.
  • Амбиции Сонджэ — он отказывается от предложения, но его холодный взгляд намекает, что он может стать новым главным злодеем.
  • Возвращение Сухо — его появление в финале не назвать камео ради камео. Теперь он вернулся, и его союз с Бэку и Си Ыном создает самую мощную команду.

Догнать и перегнать: 3 сезон «Слабого героя» настигла та же беда, что и «Алису в пограничье» от Netflix — но не спешите хоронить Си Ына

Перспективы и риски

Продолжение без опоры на манхву — риск, но и возможность. Фанаты оригинала могут быть разочарованы отклонениями, однако это шанс:

  • Глубже раскрыть травмы Си Ына — его борьба с виной и PTSD лишь слегка затрагивалась.
  • Дать Сухо достойную арку — его возвращение после комы идеально для физического и эмоционального возрождения.
  • Представить угрозу нового уровня — Чои и Сонджэ могут стать более сложными антагонистами.

Сюжет, скорее всего, будет вращаться вокруг трио — Си Ын, Сухо и Бэку — которые объединятся, чтобы разгромить остатки «Союза». Сонджэ может попытаться создать новую, более жесткую организацию. Главная интрига — сможет ли Си Ын преодолеть зависимость от насилия как единственного решения проблем.

Все теперь зависит от зрительского спроса и решения Netflix. Остается надеяться, что история Си Ына получит достойное завершение.

Ранее мы писали: Кто есть кто в дораме «Слабый герой»? Си Ын главный персонаж, но и эти герои важны

Фото: Кадр из сериала «Слабый герой»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Там же снимали «Полицейскую академию»: по кадру вычислили станцию метро из «Москва слезам не верит» Там же снимали «Полицейскую академию»: по кадру вычислили станцию метро из «Москва слезам не верит» Читать дальше 12 сентября 2025
«Если бы я только знала»: в каст «Дневников вампира» не взяли суперзвезду и теперь жалеют — но это была бы уже совсем другая история «Если бы я только знала»: в каст «Дневников вампира» не взяли суперзвезду и теперь жалеют — но это была бы уже совсем другая история Читать дальше 12 сентября 2025
Идеи для «Ветров зимы» Джорджа Мартина: самые наболевшие вопросы из «Игры престолов», которые остались без ответа и мучают фанатов до сих пор Идеи для «Ветров зимы» Джорджа Мартина: самые наболевшие вопросы из «Игры престолов», которые остались без ответа и мучают фанатов до сих пор Читать дальше 12 сентября 2025
В первом сезоне сериала по «Гарри Поттеру» покажут двух персонажей, которые не появляются в «Философском камне» — и это отличные новости В первом сезоне сериала по «Гарри Поттеру» покажут двух персонажей, которые не появляются в «Философском камне» — и это отличные новости Читать дальше 12 сентября 2025
Начал жить заново после инцидента на мосту: что случилось с Риком из «Ходячих мертвецов»? Начал жить заново после инцидента на мосту: что случилось с Риком из «Ходячих мертвецов»? Читать дальше 11 сентября 2025
Комедия с ТНТ дышит в спину «Уэнсдэй» от «Нетфликс»: цифры рекордные для российского сериала Комедия с ТНТ дышит в спину «Уэнсдэй» от «Нетфликс»: цифры рекордные для российского сериала Читать дальше 11 сентября 2025
«Слово пацана» уже 2 года держит рекорд, который не покорился даже «Игре в кальмара» с «Уэнсдэй» — реальный конкурент был лишь один «Слово пацана» уже 2 года держит рекорд, который не покорился даже «Игре в кальмара» с «Уэнсдэй» — реальный конкурент был лишь один Читать дальше 11 сентября 2025
«Великолепный век» беду с туалетами в Топкапы показать «забыл»: до появления Хюррем в уборную зайти было страшно «Великолепный век» беду с туалетами в Топкапы показать «забыл»: до появления Хюррем в уборную зайти было страшно Читать дальше 11 сентября 2025
«Под Грозным подразумевался Сталин»: Гайдай в «Иван Васильевиче» побоялся критиковать советскую власть — в пьесе Булгакова все было иначе «Под Грозным подразумевался Сталин»: Гайдай в «Иван Васильевиче» побоялся критиковать советскую власть — в пьесе Булгакова все было иначе Читать дальше 10 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше