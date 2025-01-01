Постеры сериала «Песни о первой любви»

5 фильмов для создания настоящего зимнего настроения: №4 снял сам Никита Михалков

С этим тестом справятся только настоящие знатоки советских мультиков: остальные не наберут даже 2 из 6

Этот сериал НТВ — такое клише, что даже Паламарчук его не спас: «После "Ментовских войн" откровенный проходняк»

Кто ты такая, Мафальда Уизли? Роулинг вырезала из «Поттера» все упоминания главного врага Гермионы – рыжую заучку из Слизерина

Список «жирных» премьер HBO на 2026 год — сразу 3 сериала выйдут уже в январе: новый Вестерос, «возвращение» Джона Сноу и медицинские интриги

Уолтер Уайт стал коммунистом, Цискаридзе оценил: после этого фильма со звездой сериала «Во все тяжкие» танцору было «о чем задуматься»

В Китае тысячи людей рискуют жизнью, и виной тому «Зверополис 2»: Disney подложили фанатам змею

Любимые лепешки Юлия из «Трех богатырей» стоят копейки, а готовятся за полчаса: конь их уминает по тарелке за раз (антикризисный рецепт)

Юлю из «Невского» погубил вовсе не Кутузов: Семенов и Фомин долго искали виноватого — а ответ все время был на поверхности

«О-о о-о, не тормози»: откуда эти таксисты – угадайте 5 фильмов СССР по кадрам с бомбилой (тест)