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Казино 2022 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Казино
Киноафиша Сериалы Казино Сезоны Сезон 2

Kajino
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Казино»

Во 2 сезоне сериала «Казино» продолжается история о короле игорного мира, который однажды лишился всего состояния, но смог воскреснуть из пепла, подобно птице феникс, и вернуться в игру с крупными ставками. Когда-то главный герой был хозяином крупного казино на Филиппинах. Ему удалось заработать 70 миллиардов вон за десять лет. Затем мужчина потерял все деньги ввиду цепочки досадных обстоятельств. Кроме того, он оказался втянут в дело об убийстве. Сейчас, не имея ни гроша за душой, бывший король решает вновь взяться дело. На этот раз герой не просто играет по-крупному — на карту поставлена вся его жизнь.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий сериала Казино График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
15 февраля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
15 февраля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
15 февраля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
22 февраля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
1 марта 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
8 марта 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
15 марта 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
22 марта 2023
График выхода всех сериалов
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