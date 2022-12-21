Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Казино 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Казино
Киноафиша Сериалы Казино Сезоны Сезон 1

Kajino
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Казино»

В 1 сезоне сериала «Казино» в центре событий оказывается король игорного мира, который лишился своего огромного состояния в результате цепи неудач. Но главный герой не из тех, кто готов смириться с неприятностями. Он в очередной раз намерен бросить вызов судьбе и крупно рискнуть. Мужчина возвращается в мир азартных игр, чтобы вернуть утраченные позиции и вновь завоевать авторитет в этих кругах. Для этого ему придется принять участие в игре с очень высокими ставками. Герой мужественно и решительно смотрит в лицо судьбе, несмотря на то что на этот раз под угрозу поставлена его собственная жизнь.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.1 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Казино График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
21 декабря 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
21 декабря 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
21 декабря 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
28 декабря 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
4 января 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
11 января 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
18 января 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
25 января 2023
График выхода всех сериалов
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше