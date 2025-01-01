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Постер сериала Спецбат
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Спецбат, список сезонов

Спецбат 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ

Рейтинг сериала

0.0
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7.9 IMDb
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Список сезонов сериала «Спецбат»
Спецбат - Сезон 1 Сезон 1
20 эпизодов 14 ноября 2022 - 25 ноября 2022
 
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