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Спецбат 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Спецбат
Киноафиша Сериалы Спецбат Сезоны Сезон 1

Спецбат 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 20
Продолжительность сезона 16 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Спецбат»

В 1 сезоне сериала «Спецбат» майор 102-го специального батальона ДПС Сергей Чертанов стал очевидцем того, как молодой лейтенант отпустил водителя в состоянии алкогольного опьянения за финансовое вознаграждение. Сергей остановил нарушителя, после чего по громкой связи объявил, что его сослуживец получил взятку. Полковник Кутузов заявил Чертанову, что его могут отстранить, поскольку коррумпированный полицейский является сыном прокурора. Затем Чертанов с экипажем принимает участие в аресте экстремальной гонщицы Тахи. Их окружают сотрудники СМИ, среди которых — журналист криминального интернет-издания Алена Перова.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий сериала Спецбат График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 ноября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 ноября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 ноября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 ноября 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
16 ноября 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
16 ноября 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
17 ноября 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
17 ноября 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
18 ноября 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
18 ноября 2022
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
21 ноября 2022
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
21 ноября 2022
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
22 ноября 2022
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
22 ноября 2022
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
23 ноября 2022
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
23 ноября 2022
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
24 ноября 2022
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
24 ноября 2022
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
25 ноября 2022
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
25 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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