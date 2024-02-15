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Престиж 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Престиж
Киноафиша Сериалы Престиж Сезоны Сезон 1

Prestizh 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 февраля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Престиж»

В 1 сезоне сериала «Престиж» действие происходит в элитном поселке под Москвой, где живут самые влиятельные и могущественные семьи. Среди них политики, оперные дивы и топ-менеджеры крупнейших компаний. Однажды в поселке случается чрезвычайное происшествие, которое переворачивает жизни всех его обитателей с ног на голову. Няню семьи Филимоновых находят убитой. Это заставляет соседей подозрительно коситься друг на друга и спрашивать себя: так ли безопасны те, кому они доверяют детей? Во время расследования, которое ведет следователь Елизавета Егоровна, выясняется, что секреты и мотивы для убийства есть у многих...

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Престиж» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 февраля 2024
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 февраля 2024
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
22 февраля 2024
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
29 февраля 2024
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
7 марта 2024
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
14 марта 2024
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
21 марта 2024
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
28 марта 2024
График выхода всех сериалов
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