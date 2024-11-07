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День Шакала 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала День Шакала
Киноафиша Сериалы День Шакала Сезоны Сезон 1

The Day of the Jackal
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 ноября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «День Шакала»

В 1 сезоне сериала «День шакала» подполковник Бастьен-Тири, которого приговорили за организацию попытки покушения на главу государства генерала де Голля, будет казнен. Команда заговорщиков обстреляла кортеж французского лидера, но Бастьен-Тири, слишком быстро готовивший план нападения, неправильно рассчитал время наступления сумерек. Во тьме его подельники не увидели поданный им сигнал о прибытии кортежа. Бастьен-Тири был арестован, впоследствии его расстреляли. Французские силовики начали борьбу с подпольной организацией OAS и сумели похитить лидера OAS Антуана Арго. 

Рейтинг сериала

8.4
Оцените 11 голосов
8.1 IMDb
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Список серий сериала День Шакала График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
7 ноября 2024
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
7 ноября 2024
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
7 ноября 2024
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
7 ноября 2024
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
7 ноября 2024
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
14 ноября 2024
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
21 ноября 2024
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
28 ноября 2024
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
5 декабря 2024
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
12 декабря 2024
График выхода всех сериалов
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