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Дыши: В тени 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дыши: В тени
Киноафиша Сериалы Дыши: В тени Сезоны Сезон 1

Breathe: Into the Shadows
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 июля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дыши: В тени»

В 1 сезоне сериала «Дыши: В тени» маленькая дочь доктора Авинаша Сабхарвала похищена. Таинственный незнакомец обещает сохранить ребенку жизнь, но для этого убитый горем отец должен убить шесть человек. Авинаш и его супруга Абха готовы на все, чтобы спасти свою шестилетнюю дочку. Сотрудникам правоохранительных органов под предводительством инспектора Кабира Саванта предстоит выяснить, кто скрывается за маской злобного Джея, который выдвигает такие безумные требования. В конце сезона тайна будет раскрыта, и ответ окажется шокирующим для всех действующих лиц.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала Дыши: В тени График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
10 июля 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
10 июля 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
10 июля 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
10 июля 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
10 июля 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
10 июля 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
10 июля 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
10 июля 2020
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
10 июля 2020
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
10 июля 2020
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
10 июля 2020
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
10 июля 2020
График выхода всех сериалов
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