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Дыши: В тени 2020 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Дыши: В тени
Киноафиша Сериалы Дыши: В тени Сезоны Сезон 2

Breathe: Into the Shadows
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 9 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 8 минут
О чем 2-й сезон сериала «Дыши: В тени»

Во 2 сезоне сериала «Дыши: В тени» беспощадный Джей намеревается закончить то, что начал, и найти оставшихся шесть жертв. На этот раз у него есть новый соучастник в преступлении по имени Виктор. Детектив Кабир Савант вынужден вести еще более ожесточенную битву, чтобы защитить общество, которому угрожает серьезная опасность. Полицейский из Дели сделает все, чтобы упрятать за решетку опасного преступника, даже если для этого придется преодолеть множество тяжелейших испытаний. В новом сезоне будут раскрыты тайны, оставшиеся неразгаданными в предыдущем сезоне этой безумной саги. 

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала Дыши: В тени График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Именинник Birthday Boy
Сезон 2 Серия 1
9 ноября 2022
Убить и охладить Kill and Chill
Сезон 2 Серия 2
9 ноября 2022
Теперь ты видишь меня Now You See Me
Сезон 2 Серия 3
9 ноября 2022
Прибытие и отъезд Arrivals & Departures
Сезон 2 Серия 4
9 ноября 2022
Пахнет смертью Smells Like Death
Сезон 2 Серия 5
9 ноября 2022
Слушай внимательно Listen Carefully
Сезон 2 Серия 6
9 ноября 2022
Быстрые и мертвые The Fast And The Dead
Сезон 2 Серия 7
9 ноября 2022
Рай Paradise
Сезон 2 Серия 8
9 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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