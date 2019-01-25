Menu
Four More Shots Please! 2019, season 1

Four More Shots Please!
Title Сезон 1
Season premiere 25 January 2019
Production year 2019
Number of episodes 10
Runtime 6 hours 40 minutes
"Four More Shots Please!" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Еще четыре шота, пожалуйста!» рабочие дела Дамини накапливаются. Совет директоров во главе с Умой Парех ставит ей ультиматум. Женщине следует изменить стратегию, иначе компания понесет убытки. Но Дамини уверена, что у нее все под контролем. Однако все зависит от окончательного слушания важного судебного дела, которое находится в руках Анджаны. Анджана отвозит Арью в школу и общается с другими матерями. Снеха сопровождает Сиддхи к гадалке, которая делает ей просто превосходный прогноз относительно будущего. У Уманги происходит напряженная встреча с тренером.

Series rating

5.5
Rate 11 votes
5.6 IMDb

Four More Shots Please! List of episodes

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Ambitious. Prude. Feminist. Slut.
Season 1 Episode 1
25 January 2019
Strong Girls Don't Break.
Season 1 Episode 2
25 January 2019
Long Way From Ludhiana.
Season 1 Episode 3
25 January 2019
Ex Why Zzz
Season 1 Episode 4
25 January 2019
Love Her. Hate Her.
Season 1 Episode 5
25 January 2019
Fuck This Bar
Season 1 Episode 6
25 January 2019
Gone Girls
Season 1 Episode 7
25 January 2019
Fam-Jam-Wham-Bam
Season 1 Episode 8
25 January 2019
Reality Bites
Season 1 Episode 9
25 January 2019
Dancing on the Edge
Season 1 Episode 10
25 January 2019
