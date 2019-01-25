В 1 сезоне сериала «Еще четыре шота, пожалуйста!» рабочие дела Дамини накапливаются. Совет директоров во главе с Умой Парех ставит ей ультиматум. Женщине следует изменить стратегию, иначе компания понесет убытки. Но Дамини уверена, что у нее все под контролем. Однако все зависит от окончательного слушания важного судебного дела, которое находится в руках Анджаны. Анджана отвозит Арью в школу и общается с другими матерями. Снеха сопровождает Сиддхи к гадалке, которая делает ей просто превосходный прогноз относительно будущего. У Уманги происходит напряженная встреча с тренером.