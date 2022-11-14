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Телепузики 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Телепузики
Киноафиша Сериалы Телепузики Сезоны Сезон 1

Teletubbies
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 26
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Телепузики»

В 1 сезоне сериала «Телепузики» в далекой-далекой волшебной стране за темными лесами и высокими горами живет удивительная четверка друзей. Телепузики – странные и милые человекоподобные создания разных цветов. Малыши Тинки-Винки, Дипси, Ля-Ля и По очень дружны. Они вместе взрослеют, познают этот удивительный мир и постоянно учатся чему-то новому. На небе над их родным холмом живет их добрый приятель Солнышко. Когда оно уходит на покой, ребята желают всем спокойной ночи и ложатся спать. Но стоит Солнышку вновь засиять в облаках, как телепузики выходят на прогулку и продолжают радовать зрителей новыми приключениями.

Рейтинг сериала

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4.3 IMDb
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Список серий сериала Телепузики График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
14 ноября 2022
Wait for it
Сезон 1 Серия 2
14 ноября 2022
Music
Сезон 1 Серия 3
14 ноября 2022
Making Friends
Сезон 1 Серия 4
14 ноября 2022
Bouncy Ball
Сезон 1 Серия 5
14 ноября 2022
Up and Down
Сезон 1 Серия 6
14 ноября 2022
Running Race
Сезон 1 Серия 7
14 ноября 2022
Follow the Leader
Сезон 1 Серия 8
14 ноября 2022
Waving
Сезон 1 Серия 9
14 ноября 2022
Messy Fun
Сезон 1 Серия 10
14 ноября 2022
Party
Сезон 1 Серия 11
14 ноября 2022
Silly Sausages
Сезон 1 Серия 12
14 ноября 2022
Purple
Сезон 1 Серия 13
14 ноября 2022
Hiding
Сезон 1 Серия 14
14 ноября 2022
Roundly Round
Сезон 1 Серия 15
14 ноября 2022
Tallest/Shortest
Сезон 1 Серия 16
14 ноября 2022
Packing
Сезон 1 Серия 17
14 ноября 2022
Again, Again
Сезон 1 Серия 18
14 ноября 2022
Making Sounds
Сезон 1 Серия 19
14 ноября 2022
Conga
Сезон 1 Серия 20
14 ноября 2022
Number Four
Сезон 1 Серия 21
14 ноября 2022
Keep Fit
Сезон 1 Серия 22
14 ноября 2022
Being Quiet
Сезон 1 Серия 23
14 ноября 2022
Red
Сезон 1 Серия 24
14 ноября 2022
Reflections
Сезон 1 Серия 25
14 ноября 2022
Big Dance
Сезон 1 Серия 26
14 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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