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Французские парни 2022 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Французские парни
Киноафиша Сериалы Французские парни Сезоны Сезон 2

Les Amateurs
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 4 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Французские парни»

Во 2 сезоне сериала «Французские парни» Винсент и Албан оказываются в эпицентре преступного заговора. Едва выпутавшись из предыдущей переделки, они вновь попадают в неприятности с законом. Причем на сей раз за ребятами гонятся одновременно и полицейские, и бандиты. Правда, и те и другие просто неправильно их поняли. Ни тридцатилетний, позорно брошенный девушкой Винс, ни его напарник Алби – нытик и маменькин сыночек – даже оружие в руках держать не умеют! И все же жизнь, состоящая из погонь, преследований, заговоров и ограблений, нравится им обоим гораздо больше, чем работа в отеле «Мерт-и-Мозель».

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Список серий сериала Французские парни График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
4 января 2023
Серия 2 Épisode 2
Сезон 2 Серия 2
4 января 2023
Серия 3 Épisode 3
Сезон 2 Серия 3
4 января 2023
Серия 4 Épisode 4
Сезон 2 Серия 4
4 января 2023
График выхода всех сериалов
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