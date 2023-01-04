Menu
Les Amateurs 2022 - 2023, season 2

Les Amateurs season 2 poster
Les Amateurs
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 4 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 0 minute
"Les Amateurs" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Французские парни» Винсент и Албан оказываются в эпицентре преступного заговора. Едва выпутавшись из предыдущей переделки, они вновь попадают в неприятности с законом. Причем на сей раз за ребятами гонятся одновременно и полицейские, и бандиты. Правда, и те и другие просто неправильно их поняли. Ни тридцатилетний, позорно брошенный девушкой Винс, ни его напарник Алби – нытик и маменькин сыночек – даже оружие в руках держать не умеют! И все же жизнь, состоящая из погонь, преследований, заговоров и ограблений, нравится им обоим гораздо больше, чем работа в отеле «Мерт-и-Мозель».

Series rating

5.9
Rate 12 votes
5.9 IMDb

Les Amateurs List of episodes

Episode 1
Season 2 Episode 1
4 January 2023
Épisode 2
Season 2 Episode 2
4 January 2023
Épisode 3
Season 2 Episode 3
4 January 2023
Épisode 4
Season 2 Episode 4
4 January 2023
