Во 2 сезоне сериала «Французские парни» Винсент и Албан оказываются в эпицентре преступного заговора. Едва выпутавшись из предыдущей переделки, они вновь попадают в неприятности с законом. Причем на сей раз за ребятами гонятся одновременно и полицейские, и бандиты. Правда, и те и другие просто неправильно их поняли. Ни тридцатилетний, позорно брошенный девушкой Винс, ни его напарник Алби – нытик и маменькин сыночек – даже оружие в руках держать не умеют! И все же жизнь, состоящая из погонь, преследований, заговоров и ограблений, нравится им обоим гораздо больше, чем работа в отеле «Мерт-и-Мозель».