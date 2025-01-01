Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Чебурашка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Французские парни Постеры

Постеры сериала «Французские парни»

Постеры сериала «Французские парни» Вся информация о сериале
Все началось с «СамоИронии судьбы»: 4 фильма-пародии от ТНТ на культовую советскую классику
ИИ посчитал, кто может умереть в финале «Очень странных дел»: у Оди вероятность в 65%, а у Хоппера — 50%
Угадайте, кто из героев «Великолепного века» это сказал: тест для тех, кто даже дома говорит как Хюррем
От «Иронии судьбы» до «Елок»: разбираемся, как менялись новогодние традиции в кино — вместо заливной рыбы теперь суши
Песни из этого новогоднего фильма с Куравлевым пел весь СССР, но в 2025-м смотреть его невыносимо стыдно: «Это позорище, это кранты»
Во сколько и на каком канале отметят 50-летие «Иронии судьбы»: новогодний эфир будет отличится от предыдущих
Провальную комедию с Козловским оценили в Литве: настолько зашла, что даже положила «Бегущего по лезвию 2049» на лопатки
Самая темная тайна Средиземья: новый фильм по «Властелину колец» ответит на вопрос, которого боялся даже Толкин
«Надо смотреть 4 раза»: психолог назвала 2 мультфильма, заменяющих годы психотерапии – «Сэкономите большие деньги!»
Для фильма «Простоквашино» построили настоящую деревню эпохи СССР — теперь официально такая есть в России
12-й эпизод «Ванпанчмена-3» завершился абсурдным ляпом: фаны посмотрели и заявили, что «весь сезон был ошибкой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше