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Французские парни 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Французские парни
Киноафиша Сериалы Французские парни Сезоны Сезон 1

Les Amateurs
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Французские парни»

В 1 сезоне сериала «Французские парни» в центре событий оказываются двое обычный людей, Винсент и Албан, которые неожиданно были втянуты в опасный преступный заговор. Винсент, сотрудник отдела Мёрт-э-Мозель, огорчен из-за разрыва с подругой Луизой. Его 45-летний коллега Албан все еще живет с матерью. Став свидетелем автомобильной аварии по дороге на работу, Винсент взял потерянный телефон и ответил на звонок. Этот безобидный жест ознаменовал собой начало очень длинной череды событий. Албан и Винсент оказались вовлечены в криминальные события, которые могут представлять опасность для них обоих.

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Список серий сериала Французские парни График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
19 октября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
19 октября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
19 октября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
19 октября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
19 октября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
19 октября 2022
График выхода всех сериалов
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