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Кино про бандитов 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Кино про бандитов
Киноафиша Сериалы Кино про бандитов Сезоны Сезон 1

Кино про бандитов 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кино про бандитов»

В 1 сезоне сериала «Кино про бандитов» спустя несколько лет главарь провинциальной банды Гавр выходит на свободу. Возле ворот тюрьмы Гавра встречают его приятели: бывший преступник, а сейчас ворчливый водитель такси Беляш и сторож из ЧОПа Колян. Гавр делится с ними планом, который пришел к нему на ум в тюрьме. Пока Гавр был за решеткой, он осознал, что его жизнь – просто находка для кинематографистов. Герой убежден, что его фильм про бандитов будет реалистичным, а значит – наверняка понравится зрителям. Но поскольку в киноиндустрии друзья оказываются первый раз, они используют привычные методы. Например, берут актера в заложники...

Рейтинг сериала

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5.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Кино про бандитов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 июня 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 июня 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
22 июня 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
29 июня 2023
График выхода всех сериалов
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