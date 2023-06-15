Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Kino pro banditov 2023, season 1

Kino pro banditov season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Kino pro banditov Seasons Season 1
Кино про бандитов 18+
Title Сезон 1
Season premiere 15 June 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 12 minutes
"Kino pro banditov" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Кино про бандитов» спустя несколько лет главарь провинциальной банды Гавр выходит на свободу. Возле ворот тюрьмы Гавра встречают его приятели: бывший преступник, а сейчас ворчливый водитель такси Беляш и сторож из ЧОПа Колян. Гавр делится с ними планом, который пришел к нему на ум в тюрьме. Пока Гавр был за решеткой, он осознал, что его жизнь – просто находка для кинематографистов. Герой убежден, что его фильм про бандитов будет реалистичным, а значит – наверняка понравится зрителям. Но поскольку в киноиндустрии друзья оказываются первый раз, они используют привычные методы. Например, берут актера в заложники...

Series rating

5.1
Rate 12 votes
5.2 IMDb

"Kino pro banditov" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
15 June 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
15 June 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
22 June 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
29 June 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more