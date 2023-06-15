В 1 сезоне сериала «Кино про бандитов» спустя несколько лет главарь провинциальной банды Гавр выходит на свободу. Возле ворот тюрьмы Гавра встречают его приятели: бывший преступник, а сейчас ворчливый водитель такси Беляш и сторож из ЧОПа Колян. Гавр делится с ними планом, который пришел к нему на ум в тюрьме. Пока Гавр был за решеткой, он осознал, что его жизнь – просто находка для кинематографистов. Герой убежден, что его фильм про бандитов будет реалистичным, а значит – наверняка понравится зрителям. Но поскольку в киноиндустрии друзья оказываются первый раз, они используют привычные методы. Например, берут актера в заложники...