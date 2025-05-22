Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Сорвиголова: Рожденный заново
Статьи
Статьи о сериале «Сорвиголова: Рожденный заново»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Статьи о сериале «Сорвиголова: Рожденный заново»
Вся информация о сериале
1 оживший мертвец, 8 серий, сотни сломанных костей: 2 сезон «Сорвиголова: Рожденный заново» ближе, чем кажется — что известно о продолжении
В сиквеле уже точно вернется героиня, по которой зрители ну очень давно скучали.
1 комментарий
22 мая 2025 21:01
Marvel, спасибо, что живой: финал «Сорвиголова: Рожденный заново» идеален почти во всём — и претензия есть лишь одна
Впрочем, «предъявлять» за это нужно всему сезону целиком.
1 комментарий
17 апреля 2025 11:21
В новой серии «Сорвиголовы» — отсылки к Человеку-пауку и Халку: и их «выкупят» лишь знатоки мультивселенной Marvel
Держим кулачки за то, чтобы один из этих героев появился в тайтле.
Написать
17 марта 2025 09:25
2 эпизода «Сорвиголова: Рождённый заново» уже в Сети: что будет дальше и расписание выхода серий
Проект продлили и уже известны исполнители новых ролей.
Написать
6 марта 2025 18:36
Лучший сериал Marvel в истории? Новый «Сорвиголова» великолепен, но за этот момент в 1 серии его создателей возненавидят
Не успели нарадоваться камбэку любимых героев, как с одним из них надо прощаться.
Написать
5 марта 2025 12:48
«Симфония насилия»: «Сорвиголова: Рожденный заново» получился жестоким, мрачным и максимально крутым
До премьеры остались считанные дни.
Написать
3 марта 2025 07:00
«Сорвиголова: Рожденный заново» ждут миллионы: чем закончился боевик Marvel помнят единицы
Мрачная история слепого адвоката переехала с Netflix на Disney.
Написать
26 февраля 2025 09:25
Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото)
Помните ту жуткую куклу из «Ночного дозора»? Похоже Бекмамбетов подсмотрел ее в детском мультике
Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное…
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667