«Сорвиголова: Рожденный заново 2» обязан исправить ключевые ошибки первого сезона: кости будут ломать направо и налево

Первый сезон «Сорвиголовы: Рождённый заново» оказался неплохим, но скомканным: после перезапуска, смены шоураннера и пересъёмок зрители чувствовали, что сериал будто собран из разных лоскутов. Теперь продюсер Джесси Уигутоу уверяет — во втором сезоне всё станет на свои места.

Новый сезон — новая структура

Съёмки второго сезона уже завершены, и Marvel Television дала зелёный свет третьему. По словам Уигутоу, команда учла все недочёты — от темпа до связи между сюжетными линиями. «Первый сезон не был плохим, но он выглядел как коллаж.

Во втором сезоне всё будет цельно, с чётким видением. Это история, где всё работает на конфликт между Мэттом Мёрдоком и Фиском», — сказал продюсер.

Что ждёт зрителей

Мэтт Мёрдок (Чарли Кокс) снова окажется в самом центре Адской кухни, где Фиск (Винсент Д’Онофрио) укрепляет власть, став мэром Нью-Йорка. Обещают больше драмы, политики и жёстких боёв — всё, за что фанаты любили оригинальный сериал Netflix.

Во втором сезоне появятся Карен Пейдж, Каратель и Джессика Джонс, что намекает на частичное воссоединение Защитников. А вот Белого Тигра больше не будет, героя не стало в первом сезоне. Отметим, что линия героя была очень скомканной, будто не доведенной до ума. Возможно племянница мстителя сможет блеснуть на экране.

Без компромиссов

Продюсер подчеркнул, что теперь команда делает очередной мягкий перезапуск, строит историю заново.

«Во втором сезоне есть чёткость и фокус. Это цельное видение — и я считаю, что он довольно хорош. Думаю, зрителей он не разочарует», — добавил Уигутоу.

Премьера «Сорвиголовы: Рождённый заново» ожидается весной. И если верить обещаниям, Мэтт Мёрдок наконец получит возвращение, которого ждали с 2018 года — без компромиссов, без хаоса и без швов между сценами.

1 оживший мертвец, 8 серий, сотни сломанных костей: 2 сезон «Сорвиголова: Рожденный заново» ближе, чем кажется — что известно о продолжении.