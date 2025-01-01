Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Сорвиголова: Рожденный заново
Киноафиша Сериалы Сорвиголова: Рожденный заново Сезоны

Сорвиголова: Рожденный заново, список сезонов

Daredevil: Born Again
Год выпуска 2025
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Disney+

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
8.1 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Сорвиголова: Рожденный заново»
Сорвиголова: Рожденный заново - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
9 эпизодов 4 марта 2025 - 15 апреля 2025
 
Сезон 2
TBA
 
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше