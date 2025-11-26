Повержен, но еще вернется: обычный парень стал злодеем в новом «Сорвиголове» — загляните в комиксы, и станет ясно, что он не так прост

Меню
26 ноября 2025 10:23
Смерть его не остановит.

Возвращение «Сорвиголовы» на экраны стало одним из самых громких событий Пятой фазы Marvel. Весной 2025 года Disney+ показал первые эпизоды «Сорвиголовы: Рожденного заново», и зрители сразу заметили, что новая версия сериала (раньше его выпускал Netflix) сделана в более мрачном и приземленном ключе.

Мэтт Мердок снова находится где-то между ролью адвоката и ночного охотника, а Уилсон Фиск пытается укрепиться в политике, ведя кампанию за кресло мэра Нью-Йорка. Но главный вопрос поклонников был прост: кто станет новым врагом героя?

Реально жуткий маньяк

На старте сезона кажется, что основная дуэль по-прежнему строится вокруг Мердока и Фиска. Их перемирие висит на тонкой нити, а политическая игра делает отношения еще напряженнее. Однако сюжет быстро уводит действие в другую сторону.

Из тени выходит более пугающий персонаж — Муза. Именно он становится центральным антагонистом первого сезона и самым обсуждаемым злодеем сериала.

В комиксах Муза был почти нечеловеческим существом — убийцей-художником, который превращал преступления в перформанс. Он похищал людей, выкачивал из них кровь и использовал ее как материал для своих граффити.

В сериале создатели пошли другим путем: Муза стал человеком, обычным на вид пареньком-психопатом по имени Бастиан Купер. А вот его «творческий» метод остался прежним. Из-за этого персонаж ощущается еще более зловещим и опаснее, чем в комиксах.

Раскрытие личности злодея происходит в финале седьмой серии. Образ Бастиана Купера, сыгранного Хантером Духаном, получился свежим и самым запоминающимся в сериале. Муза действует хладнокровно, тщательно, почти ритуально.

Еще может вернуться

Интересно, что в комиксах после смерти первого Музы его дух направляет нового художника. Фанаты уже обсуждают, появится ли эта линия во втором сезоне, который выйдет в 2026 году. Marvel редко отказывается от подобных возможностей, а мистическая составляющая могла бы стать свежим поворотом для истории.

Те, кто смотрел «Рожденного заново», уже попрощался со злодеем: он был повержен. Но шоураннер Дарио Скардапане намекал после окончания первого сезона, что для Муза история еще не закончена. И, кажется, мы догадываемся, как его будут возвращать.

Фото: Кадры из сериала «Сорвиголова: Рожденный заново»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
