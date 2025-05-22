Menu
TV Shows
1 оживший мертвец, 8 серий, сотни сломанных костей: 2 сезон «Сорвиголова: Рожденный заново» ближе, чем кажется — что известно о продолжении
В сиквеле уже точно вернется героиня, по которой зрители ну очень давно скучали.
1 comment
22 May 2025 21:01
Marvel, спасибо, что живой: финал «Сорвиголова: Рожденный заново» идеален почти во всём — и претензия есть лишь одна
Впрочем, «предъявлять» за это нужно всему сезону целиком.
1 comment
17 April 2025 11:21
В новой серии «Сорвиголовы» — отсылки к Человеку-пауку и Халку: и их «выкупят» лишь знатоки мультивселенной Marvel
Держим кулачки за то, чтобы один из этих героев появился в тайтле.
Write review
17 March 2025 09:25
2 эпизода «Сорвиголова: Рождённый заново» уже в Сети: что будет дальше и расписание выхода серий
Проект продлили и уже известны исполнители новых ролей.
Write review
6 March 2025 18:36
Лучший сериал Marvel в истории? Новый «Сорвиголова» великолепен, но за этот момент в 1 серии его создателей возненавидят
Не успели нарадоваться камбэку любимых героев, как с одним из них надо прощаться.
Write review
5 March 2025 12:48
«Симфония насилия»: «Сорвиголова: Рожденный заново» получился жестоким, мрачным и максимально крутым
До премьеры остались считанные дни.
Write review
3 March 2025 07:00
«Сорвиголова: Рожденный заново» ждут миллионы: чем закончился боевик Marvel помнят единицы
Мрачная история слепого адвоката переехала с Netflix на Disney.
Write review
26 February 2025 09:25
