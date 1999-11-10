Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Каким вы хотите меня? 1998 - 1999, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Каким вы хотите меня?
Киноафиша Сериалы Каким вы хотите меня? Сезоны Сезон 2

How Do You Want Me?
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 10 ноября 1999
Год выпуска 1999
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 12 минут
О чем 2-й сезон сериала «Каким вы хотите меня?»

Во 2 сезоне сериала «Каким вы хотите меня?» Йэн и Лиза постепенно обживаются в Сноуфолле. Маленький городок в глуши уже не кажется мужчине таким безнадежным и тоскливым. Он приобретает фотомастерскую пожилого фотографа Уэбба и адаптируется на новом для него рынке. Конечно, прибыль не может сравниться с деньгами, которые он зарабатывал в Лондоне, однако начало уже положено. Лиза благодарна мужу, что ради нее он живет в ее родном городе. Пока он гоняется за крупным контрактом на съемку школьных выпускных альбомов Сноуфолла, тесть и теща придумывают новый способ избавиться от нелюбимого зятя.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.5 IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Каким вы хотите меня?» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Белые лобковые волосы White Pubic Hair
Сезон 2 Серия 1
10 ноября 1999
Я не алкоголик I'm Not an Alcoholic
Сезон 2 Серия 2
17 ноября 1999
Модуль моделирования обнаженной натуры Nude Modelling Module
Сезон 2 Серия 3
24 ноября 1999
Плохие строители Bad Builders
Сезон 2 Серия 4
8 декабря 1999
Готов к устойчивому убийству Ready Steady Kill
Сезон 2 Серия 5
15 декабря 1999
Радость деревенской жизни The Pleasures of Village Life
Сезон 2 Серия 6
22 декабря 1999
График выхода всех сериалов
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше