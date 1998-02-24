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Каким вы хотите меня? 1998 - 1999 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Каким вы хотите меня?
Киноафиша Сериалы Каким вы хотите меня? Сезоны Сезон 1

How Do You Want Me?
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 февраля 1998
Год выпуска 1998
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Каким вы хотите меня?»

В 1 сезоне сериала «Каким вы хотите меня?» молодой парень Йэн Лайонс ведет успешный бизнес и вполне доволен своей жизнью. Он владеет развлекательным клубом в Лондоне и ни в чем не нуждается, вот только на личном фронте герою не везет. Когда он наконец встречает идеальную девушку Лизу, та как раз собирается уехать из мегаполиса в родной захудалый городок Сноуфолл. Йэн все равно решает жениться на ней и отправиться вслед за любимой. Он продает бизнес и переезжает в провинцию, однако родные Лизы не принимают его и мечтают избавиться от новоявленного зятя. Парню приходится начинать жизнь с чистого листа, вопреки обстоятельствам.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Каким вы хотите меня?» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Никто не услышит твой крик No-One Can Hear You Scream
Сезон 1 Серия 1
24 февраля 1998
Гибкий, но не слишком Floppy, But Not Too Floppy
Сезон 1 Серия 2
3 марта 1998
Чудовищный Monstrous
Сезон 1 Серия 3
10 марта 1998
Гав! Woof!
Сезон 1 Серия 4
17 марта 1998
Скрытый мир деревенских пожарных депо The Hidden World of Country Fire Stations
Сезон 1 Серия 5
24 марта 1998
Колбаса, воздушный шар, бомж Sausage, Balloon, Bum
Сезон 1 Серия 6
31 марта 1998
График выхода всех сериалов
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