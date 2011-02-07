Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Власть закона 2011, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Власть закона
Киноафиша Сериалы Власть закона Сезоны Сезон 1

The Chicago Code
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 февраля 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 13
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Власть закона»

В 1 сезоне сериала «Власть закона» Тереза Колвин, первая женщина-суперинтендант в городе, выступает за создание городской оперативной группы по борьбе с коррупцией для расследования дела олдермена Ронина Гиббонса, строительного магната, который подался в политику. Тем временем бывший напарник Колвин и выдающийся сотрудник полицейского управления Чикаго Джерек Високи занимается расследованием дела, связанного с подозрительным убийством в Грант-парке, вместе со своим новым сослуживцем Калебом Эверсом. Также в команде Джерека находится его племянница Вонда, ее партнер Исаак Джойнер и ирландец Лиам Хеннесси.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.7 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Власть закона» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
7 февраля 2011
Мясная лавка Hog Butcher
Сезон 1 Серия 2
14 февраля 2011
Вопрос доверия Gillis, Chase & Babyface
Сезон 1 Серия 3
21 февраля 2011
Кабрини-Грин Cabrini-Green
Сезон 1 Серия 4
28 февраля 2011
Жертвенный агнец O'Leary's Cow
Сезон 1 Серия 5
7 марта 2011
Золотая молодёжь The Gold Coin Kid
Сезон 1 Серия 6
14 марта 2011
Черная рука и человек с дробовиком Black Hand and the Shotgun Man
Сезон 1 Серия 7
21 марта 2011
Дикий лук Wild Onions
Сезон 1 Серия 8
11 апреля 2011
Резня на День святого Валентина St. Valentine's Day Massacre
Сезон 1 Серия 9
18 апреля 2011
Баня и Хинки Динк Bathhouse & Hinky Dink
Сезон 1 Серия 10
2 мая 2011
Блэк Сокс Black Sox
Сезон 1 Серия 11
9 мая 2011
Грейлорд и Гамбат Greylord & Gambat
Сезон 1 Серия 12
16 мая 2011
Месть Майка Ройко Mike Royko's Revenge
Сезон 1 Серия 13
23 мая 2011
График выхода всех сериалов
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше