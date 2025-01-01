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Постер сериала Власть закона
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Власть закона, список сезонов

The Chicago Code
Год выпуска 2011
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал FOX

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список сезонов сериала «Власть закона»
Власть закона - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов 7 февраля 2011 - 23 мая 2011
 
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