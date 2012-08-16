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Пуля в лицо 2012, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Пуля в лицо
Киноафиша Сериалы Пуля в лицо Сезоны Сезон 1

Bullet in the Face
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 августа 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пуля в лицо»

В 1 сезоне сериала «Пуля в лицо» в центре событий оказывается Гюнтер Фоглер — профессиональный преступник и психопат, чья жизнь принимает неожиданный поворот, когда правоохранительные органы ловят его и превращают в своего коллегу. Используя новую внешность, Гюнтер должен работать под прикрытием и помогать полицейским расследовать преступления. Он вынужден играть разные роли по обе стороны забора из колючей проволоки. После того как священник совершает самоубийство, Гюнтеру и его новому напарником лейтенанту Хагерману приказано выяснить, почему он это сделал. Хагерман не в восторге от своего партнера.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Пуля в лицо» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Познакомьтесь с Гюнтером Фоглером Meet Gunter Vogler
Сезон 1 Серия 1
16 августа 2012
Ангел смерти Angel of Death
Сезон 1 Серия 2
16 августа 2012
Препарат выбора Drug of Choice
Сезон 1 Серия 3
16 августа 2012
Поцелуй меня трижды Kiss Me Thrice
Сезон 1 Серия 4
17 августа 2012
Мировая сцена The World Stage
Сезон 1 Серия 5
17 августа 2012
От колыбели до могилы Cradle to Grave
Сезон 1 Серия 6
17 августа 2012
График выхода всех сериалов
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