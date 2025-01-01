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Постер сериала Пуля в лицо
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Пуля в лицо, список сезонов

Bullet in the Face
Год выпуска 2012
Страна Канада
Эпизод длится 30 минут
Телеканал IFC

Рейтинг сериала

0.0
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6.9 IMDb
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Список сезонов сериала «Пуля в лицо»
Пуля в лицо - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов 16 августа 2012 - 17 августа 2012
 
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