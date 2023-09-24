Оповещения от Киноафиши
Наш спецназ 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Наш спецназ
Киноафиша Сериалы Наш спецназ Сезоны Сезон 2
Наш спецназ 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 24 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 11
Продолжительность сезона 8 часов 15 минут
О чем 2-й сезон сериала «Наш спецназ»

Главными героями этой истории по-прежнему являются члены команды немедленного реагирования «Трефы» питерского СОБРа, которые находятся на особом счету в управлении Росгвардии. Туда входят лучшие ребята, которые могут справиться с любой задачей. Пионер тяжело ранен. Он решает освободить кресло оперативника и заняться тренировками юных спецназовцев в учебном центре. В личной жизни у него назревают положительные перемены. У бойцов команды «Трефы» знакомство с новым руководителем Фоминым вызывает сложные эмоции.

Рейтинг сериала

4.9
Оцените 16 голосов
4.6 IMDb

Список серий сериала Наш спецназ

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
24 сентября 2023
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
24 сентября 2023
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
24 сентября 2023
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
24 сентября 2023
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
24 сентября 2023
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
1 октября 2023
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
1 октября 2023
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
1 октября 2023
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
1 октября 2023
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
1 октября 2023
Серия 11
Сезон 2 Серия 11
1 октября 2023
