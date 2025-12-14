Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Наш спецназ 2022 - 2025, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Наш спецназ
Киноафиша Сериалы Наш спецназ Сезоны Сезон 4
Наш спецназ 16+
Название Сезон 4
Премьера сезона 14 декабря 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут

Рейтинг сериала

4.9
Оцените 16 голосов
4.6 IMDb

Список серий сериала Наш спецназ

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1
Сезон 4 Серия 1
14 декабря 2025
Серия 2
Сезон 4 Серия 2
14 декабря 2025
Серия 3
Сезон 4 Серия 3
14 декабря 2025
Серия 4
Сезон 4 Серия 4
14 декабря 2025
График выхода всех сериалов
Пока вы смотрели в другую сторону, немецкий Netflix выдавал шедевры: эти 3 детективных сериала точно стоит посмотреть
Где же на самом деле похоронили Ибрагима-пашу: есть 2 версии, но их в «Великолепном веке» не раскрыли
Элвиса Пресли обожали миллионы: почему он выступал только в Америке и никогда не давал концертов в Европе и СССР?
«Простите меня»: Михалков назвал «Жмурки» Балабанова «клизмой» и признался, почему решил сыграть в легендарной «чернухе»
Балбес, Трус и Бывалый – тут легко: а вы вспомните, кого из героев не было в «Операции "Ы"» (тест для фанатов)
«Брат 2» даже не в топ-25, «Горько» выше «Жмурок»: 100 кинокритиков назвали лучшие российские фильмы в истории
Ищете что-то похожее на «Хрустальный»? Попробуйте этот детектив с Чинаревым – 297+ тысяч зрителей уже оценили
«Не война, а фантастика»: эти ляпы в «Диверсанте» с Галкиным замечают только военные (и хватаются за голову)
Тест: угадайте советский фильм по зимнему кадру
«Шибанов уедет в Тибет», «Веру расстрелять»: режиссер «Первого отдела» впервые ответил на критику 5 сезона – и «заспойлерил» шестой
В России этот сериал в духе «Голодных игр» прошел незамеченным, а в США тут же сняли ремейк — оригинал был слишком крут, чтобы его превзойти
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше