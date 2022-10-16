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Наш спецназ 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Наш спецназ
Киноафиша Сериалы Наш спецназ Сезоны Сезон 1

Наш спецназ 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 1
Продолжительность сезона 45 минут
О чем 1-й сезон сериала «Наш спецназ»

В 1 сезоне сериала «Наш спецназ» 45-летний Виктор Фирсов потерял отца, когда ему было 18 лет. Его родитель был сотрудником СОБР. После армейской службы Виктор решил идти в спецназ, чтобы достойно продолжить дело своего отца. Он попал в команду, которая состоит из пяти бойцов, группу экстренного реагирования. Группа находится на особом счету в Росгвардии – принято считать, что под руководством Фирсова работают лучшие из лучших. Главные герои – самые дисциплинированные бойцы, для которых не существует трудных задач. Нередко им приходится не только отправляться на горячие вызовы, но и самим расследовать преступления.

Рейтинг сериала

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5.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Наш спецназ» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 октября 2022
График выхода всех сериалов
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