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Великая река 2018 - 2024 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Великая река
Киноафиша Сериалы Великая река Сезоны Сезон 2

Like a Flowing River 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 20 декабря 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 39
Продолжительность сезона 29 часов 15 минут
О чем 2-й сезон сериала «Великая река»

Во 2 сезоне сериала «Великая река» Сун Юньхуэю удается стать самым молодым в истории руководителем предприятия Donghai Chemical. Однако отношения с окружающими у него складываются куда хуже, чем карьера. Супруга не выдерживает его непростого характера, завышенных требований и постоянной занятости, поэтому подает на развод. А коллеги недолюбливают нового директора. Тем временем Лэй Дунбао выходит из-за решетки и предпринимает вторую попытку открыть свой бизнес. На сей раз он хочет организовать энергосбыточную компанию. А Ян Сюнь понимает, что не может больше жить без Лян Сичжун.

Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Великая река» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
20 декабря 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
20 декабря 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
21 декабря 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
21 декабря 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
23 декабря 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
23 декабря 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
24 декабря 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
24 декабря 2020
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
25 декабря 2020
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
25 декабря 2020
Серия 11 Episode 11
Сезон 2 Серия 11
26 декабря 2020
Серия 12 Episode 12
Сезон 2 Серия 12
26 декабря 2020
Серия 13 Episode 13
Сезон 2 Серия 13
27 декабря 2020
Серия 14 Episode 14
Сезон 2 Серия 14
27 декабря 2020
Серия 15 Episode 15
Сезон 2 Серия 15
28 декабря 2020
Серия 16 Episode 16
Сезон 2 Серия 16
28 декабря 2020
Серия 17 Episode 17
Сезон 2 Серия 17
29 декабря 2020
Серия 18 Episode 18
Сезон 2 Серия 18
29 декабря 2020
Серия 19 Episode 19
Сезон 2 Серия 19
30 декабря 2020
Серия 20 Episode 20
Сезон 2 Серия 20
30 декабря 2020
Серия 21 Episode 21
Сезон 2 Серия 21
31 декабря 2020
Серия 22 Episode 22
Сезон 2 Серия 22
31 декабря 2020
Серия 23 Episode 23
Сезон 2 Серия 23
1 января 2021
Серия 24 Episode 24
Сезон 2 Серия 24
1 января 2021
Серия 25 Episode 25
Сезон 2 Серия 25
2 января 2021
Серия 26 Episode 26
Сезон 2 Серия 26
2 января 2021
Серия 27 Episode 27
Сезон 2 Серия 27
3 января 2021
Серия 28 Episode 28
Сезон 2 Серия 28
3 января 2021
Серия 29 Episode 29
Сезон 2 Серия 29
4 января 2021
Серия 30 Episode 30
Сезон 2 Серия 30
4 января 2021
Серия 31 Episode 31
Сезон 2 Серия 31
5 января 2021
Серия 32 Episode 32
Сезон 2 Серия 32
5 января 2021
Серия 33 Episode 33
Сезон 2 Серия 33
6 января 2021
Серия 34 Episode 34
Сезон 2 Серия 34
6 января 2021
Серия 35 Episode 35
Сезон 2 Серия 35
7 января 2021
Серия 36 Episode 36
Сезон 2 Серия 36
7 января 2021
Серия 37 Episode 37
Сезон 2 Серия 37
8 января 2021
Серия 38 Episode 38
Сезон 2 Серия 38
8 января 2021
Серия 39 Episode 39
Сезон 2 Серия 39
8 января 2021
График выхода всех сериалов
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