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Великая река 2018 - 2024 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Великая река
Киноафиша Сериалы Великая река Сезоны Сезон 1

Like a Flowing River 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 декабря 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 47
Продолжительность сезона 35 часов 15 минут
О чем 1-й сезон сериала «Великая река»

В 1 сезоне сериала «Великая река» простой китайский паренек Ян Сюнь, как и большинство его сверстников из родного захолустного города, работает на заводе. Но ему надоедает такая жизнь впроголодь и труд «на чужого дядю». Собравшись с силами, он пишет заявление по собственному желанию и начинает строить собственный бизнес. Но экономические потрясения 70-х и 90-х годов касаются не только его. Квалифицированный техник химического производства Сун Юньхуэй сдает профессиональные экзамены и получает назначение на комбинат в Дунхае, где надеется продвинуться по карьерной лестнице. А Лэй Дунбао становится секретарем партии.

Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Великая река» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
10 декабря 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
10 декабря 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
11 декабря 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
11 декабря 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
12 декабря 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
12 декабря 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
13 декабря 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
13 декабря 2018
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
14 декабря 2018
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
14 декабря 2018
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
15 декабря 2018
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
16 декабря 2018
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
16 декабря 2018
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
17 декабря 2018
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
17 декабря 2018
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
18 декабря 2018
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
18 декабря 2018
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
19 декабря 2018
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
19 декабря 2018
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
20 декабря 2018
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
20 декабря 2018
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
21 декабря 2018
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
21 декабря 2018
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
22 декабря 2018
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
23 декабря 2018
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
23 декабря 2018
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
24 декабря 2018
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
24 декабря 2018
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
25 декабря 2018
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
25 декабря 2018
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
26 декабря 2018
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
26 декабря 2018
Серия 33 Episode 33
Сезон 1 Серия 33
27 декабря 2018
Серия 34 Episode 34
Сезон 1 Серия 34
27 декабря 2018
Серия 35 Episode 35
Сезон 1 Серия 35
28 декабря 2018
Серия 36 Episode 36
Сезон 1 Серия 36
28 декабря 2018
Серия 37 Episode 37
Сезон 1 Серия 37
29 декабря 2018
Серия 38 Episode 38
Сезон 1 Серия 38
30 декабря 2018
Серия 39 Episode 39
Сезон 1 Серия 39
30 декабря 2018
Серия 40 Episode 40
Сезон 1 Серия 40
1 января 2019
Серия 41 Episode 41
Сезон 1 Серия 41
1 января 2019
Серия 42 Episode 42
Сезон 1 Серия 42
2 января 2019
Серия 43 Episode 43
Сезон 1 Серия 43
2 января 2019
Серия 44 Episode 44
Сезон 1 Серия 44
3 января 2019
Серия 45 Episode 45
Сезон 1 Серия 45
3 января 2019
Серия 46 Episode 46
Сезон 1 Серия 46
4 января 2019
Серия 47 Episode 47
Сезон 1 Серия 47
4 января 2019
График выхода всех сериалов
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