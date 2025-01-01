Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Великая река
Киноафиша Сериалы Великая река Сезоны

Великая река, список сезонов

Like a Flowing River 16+
Год выпуска 2018
Страна Китай
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Beijing TV

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8.2 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Великая река»
Великая река - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
47 эпизодов 10 декабря 2018 - 4 января 2019
 
Великая река - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
39 эпизодов 20 декабря 2020 - 8 января 2021
 
Великая река - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
33 эпизода 8 января 2024 - 31 января 2024
 
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше