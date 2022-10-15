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Постер сериала Девятый вал
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Девятый вал, список сезонов

Девятый вал 12+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1

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Список сезонов сериала «Девятый вал»
Девятый вал - Сезон 1 Сезон 1
4 эпизода 15 октября 2022
 
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