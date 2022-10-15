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Девятый вал 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Девятый вал
Киноафиша Сериалы Девятый вал Сезоны Сезон 1

Девятый вал 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Девятый вал»

В 1 сезоне сериала «Девятый вал» преуспевающий химик по имени Алик разводится с супругой. Дочка Соня остается с отцом, а вскоре в жизни мужчины появляется и новая возлюбленная – девушка Мира, которая мечтает выйти за него замуж. Однажды Алик решает уволиться и открыть собственное предприятие – производить полимеры на заводе в родном маленьком городе. Но там его ждет сюрприз: едва приехав, он встречает Евгению – женщину, которую он любил всю свою жизнь. Однако в юности родители помешали их воссоединению, а теперь у Жени есть и своя семья. Увидев свою первую любовь, он понимает, что все еще ее не забыл.

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Список серий 1-го сезона сериала «Девятый вал» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 октября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 октября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 октября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 октября 2022
График выхода всех сериалов
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