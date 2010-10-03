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Звездный гонщик: Блистательный Такуто 2010 - 2011, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Звездный гонщик: Блистательный Такуто
Киноафиша Сериалы Звездный гонщик: Блистательный Такуто Сезоны Сезон 1

Star Driver: Kagayaki no Takuto
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 октября 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 25
Продолжительность сезона 12 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Звездный гонщик: Блистательный Такуто»

В 1 сезоне сериала «Звездный гонщик: Блистательный Такуто» сайбоды, которые могут дать звездным гонщикам неограниченные возможности, спрятаны под землей под охраной Священных Дев. Однако представители коварной организации, которая скрывается за престижными учебными академиями, пытаются добраться до них. Но все их замыслы терпят крах, когда ученица старших классов по имени Вако Агэмаки, она же Дева Юга, приходит на помощь незнакомому молодому человеку. Он решил самостоятельно добраться до острова, где погребены сайбоды. Рыжий кудрявый юноша со звездой на сердце является настоящим избранником судьбы...

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Список серий 1-го сезона сериала «Звездный гонщик: Блистательный Такуто» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Галактический красавчик Galactic Pretty Boy
Сезон 1 Серия 1
3 октября 2010
Вызов священного ордена сверкающих звезд The Challenge of the Holy Order of Glittering Stars
Сезон 1 Серия 2
10 октября 2010
Взрослый банк Adult Bank
Сезон 1 Серия 3
17 октября 2010
Певучий голос Вакко Wako's Singing Voice
Сезон 1 Серия 4
24 октября 2010
Значение мандрагоры The Meaning of Mandrake
Сезон 1 Серия 5
31 октября 2010
Столп короля Pillar of the King
Сезон 1 Серия 6
7 ноября 2010
Далекий мир The Faraway World
Сезон 1 Серия 7
14 ноября 2010
Всегда как падающая звезда Always Like a Shooting Star
Сезон 1 Серия 8
21 ноября 2010
Первая любовь Мидзуно Mizuno's First Love
Сезон 1 Серия 9
28 ноября 2010
И первая любовь Марио And Marino's First Love
Сезон 1 Серия 10
5 декабря 2010
Личное использование кибертелесов Personal Uses of Cybodies
Сезон 1 Серия 11
12 декабря 2010
Поцелуй через стекло A Kiss Through the Glass
Сезон 1 Серия 12
19 декабря 2010
Красный меч в любви The Red Sword in Love
Сезон 1 Серия 13
26 декабря 2010
Глаза Айинготтса Ayingott's Eyes
Сезон 1 Серия 14
9 января 2011
Девы печати Maidens of the Seal
Сезон 1 Серия 15
16 января 2011
Метка Такуто Takuto's Mark
Сезон 1 Серия 16
23 января 2011
Изгоняющий возраст Banishing Age
Сезон 1 Серия 17
30 января 2011
Утро и ночь Кита Keito's Morning and Night
Сезон 1 Серия 18
6 февраля 2011
Воскресенье Трио The Trio's Sunday
Сезон 1 Серия 19
13 февраля 2011
Радуга нарисовала тот день The Rainbow Painted That Day
Сезон 1 Серия 20
20 февраля 2011
Возраст для либидо The Age for Libido
Сезон 1 Серия 21
27 февраля 2011
Канун легенды Eve of Legend
Сезон 1 Серия 22
6 марта 2011
Император Emperor
Сезон 1 Серия 23
20 марта 2011
Восточная дева The Eastern Maiden
Сезон 1 Серия 24
27 марта 2011
Прирученный Our Apprivoise
Сезон 1 Серия 25
3 апреля 2011
График выхода всех сериалов
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