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Звездный гонщик: Блистательный Такуто
Сезоны
Звездный гонщик: Блистательный Такуто, список сезонов
Star Driver: Kagayaki no Takuto
Год выпуска
2010
Страна
Япония
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
MBS
Рейтинг сериала
0.0
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0
голосов
6.1
IMDb
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Список сезонов сериала «Звездный гонщик: Блистательный Такуто»
Сезон 1 / Season 1
25 эпизодов
3 октября 2010 - 3 апреля 2011
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