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Постер сериала Звездный гонщик: Блистательный Такуто
Киноафиша Сериалы Звездный гонщик: Блистательный Такуто Сезоны

Звездный гонщик: Блистательный Такуто, список сезонов

Star Driver: Kagayaki no Takuto
Год выпуска 2010
Страна Япония
Эпизод длится 30 минут
Телеканал MBS

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список сезонов сериала «Звездный гонщик: Блистательный Такуто»
Звездный гонщик: Блистательный Такуто - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
25 эпизодов 3 октября 2010 - 3 апреля 2011
 
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