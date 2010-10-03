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Постер к сериалу Звездный гонщик: Блистательный Такуто
1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Киноафиша Сериалы Звездный гонщик: Блистательный Такуто

Звездный гонщик: Блистательный Такуто (2010 - 2011)

Star Driver: Kagayaki no Takuto
Год выпуска 2010
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Телеканал MBS
Продолжительность сериала 12 часов 30 минут
О чем сериал

Действие разворачивается на острове Южного Креста, где в под землей находится 20 «сайбодов» – таинственных меха-устройств, которые могут дать пилоту уйму возможностей. Сайбоды закрыты печатями, которые охраняют Священные Девы. Организация «Мерцающий Звездный Крест» исследует способы добраться до них и присвоить. Чтобы не выдать свой коварный замысел, они прикрываются учебными учреждениями, в которых якобы учатся обычные молодые люди. На самом деле большая часть педагогов и их подопечных ведет двойную жизнь.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Звездный гонщик: Блистательный Такуто - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 25 эпизодов
 
Кадры из сериала
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