Действие разворачивается на острове Южного Креста, где в под землей находится 20 «сайбодов» – таинственных меха-устройств, которые могут дать пилоту уйму возможностей. Сайбоды закрыты печатями, которые охраняют Священные Девы. Организация «Мерцающий Звездный Крест» исследует способы добраться до них и присвоить. Чтобы не выдать свой коварный замысел, они прикрываются учебными учреждениями, в которых якобы учатся обычные молодые люди. На самом деле большая часть педагогов и их подопечных ведет двойную жизнь.