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Очевидное невероятное 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Очевидное невероятное
Киноафиша Сериалы Очевидное невероятное Сезоны Сезон 1

Ochevidnoe neveroyatnoe 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 января 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Очевидное невероятное»

В 1 сезоне сериала «Очевидное невероятное» жители Великого Гусляра знают, что живет в уникальном месте на планете Земля, где налажена связь с параллельными цивилизациями. Герои часто наблюдают летающие тарелки и говорящих животных и давно привыкли к этому. Однако их размеренной жизни приходит конец с появлением в городе нового мэра Эдуарда Белинского. Когда-то в молодости он отправился учиться в столицу, а теперь приехал в родные края, чтобы поведать всему миру о чудесах Гусляра и обеспечить город притоком туристов. Вот только гуслярцы не хотят, чтобы их родной город превратили в увеселительный аттракцион.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Очевидное невероятное» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
25 января 2024
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
25 января 2024
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 февраля 2024
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
8 февраля 2024
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
15 февраля 2024
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
22 февраля 2024
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
29 февраля 2024
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
7 марта 2024
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
14 марта 2024
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
21 марта 2024
График выхода всех сериалов
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