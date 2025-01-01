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Постер сериала Детективный синдром
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Детективный синдром, список сезонов

Детективный синдром 16+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Кинопоиск

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список сезонов сериала «Детективный синдром»
Детективный синдром - Сезон 1 Сезон 1
8 эпизодов 6 октября 2022 - 17 ноября 2022
 
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