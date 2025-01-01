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Детективный синдром
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Детективный синдром, список сезонов
Детективный синдром
16+
Год выпуска
2020
Страна
Россия
Эпизод длится
50 минут
Стрим-сервис
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Рейтинг сериала
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голосов
6.9
IMDb
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Список сезонов сериала «Детективный синдром»
Сезон 1
8 эпизодов
6 октября 2022 - 17 ноября 2022
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