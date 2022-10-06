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Детективный синдром 2020 - 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Детективный синдром
Киноафиша Сериалы Детективный синдром Сезоны Сезон 1

Детективный синдром 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Детективный синдром»

В 1 сезоне сериала «Детективный синдром» в центре событий оказывается парень по имени Павел, отец которого бросил семью. Юноша не держит зла на родителя, поскольку считает, что тот поступил так в силу каких-то тяжелых обстоятельств. Молодой человек собирается выяснить, что случилось с отцом. Однако пока он испытывает финансовые трудности, и судьба сводит его с бандитом Германом, который дает Паше небольшие поручения и неплохо за это платит. Однажды он просит Пашу отвезти сумку с деньгами, но юноша теряет ее. Тогда герой решает найти пропажу самостоятельно. Поиски приводят его в психиатрическую клинику.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Детективный синдром» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
6 октября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
6 октября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
13 октября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
20 октября 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
27 октября 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
3 ноября 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
10 ноября 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
17 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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