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Роман ведьмы
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Роман ведьмы, список сезонов
Witch's Romance
16+
Год выпуска
2014
Страна
Южная Корея
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
tvN
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Рейтинг сериала
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голосов
7.4
IMDb
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Список сезонов сериала «Роман ведьмы»
Сезон 1 / Season 1
16 эпизодов
14 апреля 2014 - 10 июня 2014
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