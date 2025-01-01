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Постер сериала Роман ведьмы
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Роман ведьмы, список сезонов

Witch's Romance 16+
Год выпуска 2014
Страна Южная Корея
Эпизод длится 60 минут
Телеканал tvN

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список сезонов сериала «Роман ведьмы»
Роман ведьмы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
16 эпизодов 14 апреля 2014 - 10 июня 2014
 
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