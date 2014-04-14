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Роман ведьмы 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Роман ведьмы
Киноафиша Сериалы Роман ведьмы Сезоны Сезон 1

Witch's Romance 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 апреля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Роман ведьмы»

В 1 сезоне сериала «Роман ведьмы» в издании Trouble Maker Пан Чжи-ён заслужила репутацию лучшей сотрудницы. Она не пропускает ни одной сенсации, и коллеги за спиной прозвали ее ведьмой. В свои 39 лет женщина не обзавелась ни мужем, ни детьми, ни даже друзьями. Одиночество и отсутствие близких связей она избрала сама после того, как жених бросил ее накануне свадебного торжества. Теперь Пан Чжи-ён полностью сконцентрировались на работе. Именно там она повстречала простого беззаботного юношу по имени Юн Дон-ха. В свои 25 лет он не интересуется деньгами или карьерой — вместе с приятелем герой открыл сервис по оказанию услуг...

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Роман ведьмы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
14 апреля 2014
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
15 апреля 2014
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
28 апреля 2014
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
29 апреля 2014
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
5 мая 2014
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
6 мая 2014
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
12 мая 2014
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
13 мая 2014
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
19 мая 2014
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
20 мая 2014
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
26 мая 2014
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
27 мая 2014
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
2 июня 2014
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
3 июня 2014
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
9 июня 2014
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
10 июня 2014
График выхода всех сериалов
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