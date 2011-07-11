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Постер к сериалу Шпионка Мён-воль
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мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Киноафиша Сериалы Шпионка Мён-воль

Шпионка Мён-воль (2011 - 2011)

Myung Wol the Spy 16+
Год выпуска 2011
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 5 минут
Телеканал KBS2
Продолжительность сериала 19 часов 30 минут
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О чем сериал

В центре событий – северокорейская разведчица, которой предстоит совершить похищение обаятельного айдола. Хан Мён-воль всегда мечтала служить во имя родной страны, однако не смогла справиться со вступительным испытанием, открывающим возможности стать спецагентом. После проваленного экзамена ей поручили несколько небольших заданий. Самое ответственное из них – сопровождение дочери генерала на выступление южнокорейской звезды Кан-у. После концерта юная фанатка хочет, чтобы Мён-воль взяла для нее автограф...

В ролях
В ролях
Ли Джин-ук
Ким Ха-гюн
Ли Бён-джун
Эрик Мун
Чан Хи-джин
Хан Е-сыль
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Шпионка Мён-воль - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 18 эпизодов
 
Кадры из сериала
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