В центре событий – северокорейская разведчица, которой предстоит совершить похищение обаятельного айдола. Хан Мён-воль всегда мечтала служить во имя родной страны, однако не смогла справиться со вступительным испытанием, открывающим возможности стать спецагентом. После проваленного экзамена ей поручили несколько небольших заданий. Самое ответственное из них – сопровождение дочери генерала на выступление южнокорейской звезды Кан-у. После концерта юная фанатка хочет, чтобы Мён-воль взяла для нее автограф...