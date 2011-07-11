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Шпионка Мён-воль 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Шпионка Мён-воль
Киноафиша Сериалы Шпионка Мён-воль Сезоны Сезон 1

Myung Wol the Spy 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 июля 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 18
Продолжительность сезона 19 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Шпионка Мён-воль»

В 1 сезоне сериала «Шпионка Мён-воль» Хан Мён-воль готова на все ради Северной Кореи, но ей поручают только незначительные задания, самым важным из которых является сопровождение генеральской дочери на концерт певца Кан-у из Южной Кореи. После выступления юная поклонница хочет, чтобы Мён-воль попросила у звезды автограф для нее, но по случайному стечению обстоятельств шпионка предотвращает нападение на звезду. После этого он хочет, чтобы она стала его личным охранником. Эта идея нравится северокорейским разведчикам. Новая цель Мён-воль — соблазнить артиста, стать его женой и перевезти на свою родину...

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Шпионка Мён-воль» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
11 июля 2011
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
12 июля 2011
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
18 июля 2011
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
19 июля 2011
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
25 июля 2011
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
26 июля 2011
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
1 августа 2011
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
2 августа 2011
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
8 августа 2011
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
9 августа 2011
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
16 августа 2011
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
22 августа 2011
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
23 августа 2011
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
29 августа 2011
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
30 августа 2011
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
5 сентября 2011
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
6 сентября 2011
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
6 сентября 2011
График выхода всех сериалов
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